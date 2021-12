(Di venerdì 10 dicembre 2021)Lamborgini non ha preso bene ladel suo singolo A) fatta dall’editorialista Nicolò Giusti che, sul portale RecensiamoMusica.com ha inserito il brano nei flop della settimana. “Continua la lunga scia dei tormentoni di Natale, stavolta però fallendo. ‘A’ è una canzoncina simpatica, con un mood sfacciatamente anni ’80 con però la concessione dell’autotune. Da canticchiare sotto la doccia ma niente di più”. Unache non è affatto piaciuta adche ha così commentato su Twitter: “Caro Nicolò, un grandissimo SUCA da parte mia, flop sarai tu, per te è stato flop anche il mio singolo Musica che è stato non solo il più streammato ...

Advertising

StraNotizie : Elettra Lamborghini reagisce male ad una recensione negativa di A Mezzanotte (Christmas Song)… - BITCHYFit : Elettra Lamborghini reagisce male ad una recensione negativa di A Mezzanotte (Christmas Song) - AndreaDiNitto : ??Elettraaaa, Elettra Lamborghini?? Pacatissima risposta alla critica musicale, l'ha presa bene direi - dang3rouskid : @ElettraLambo E CON QUESTO ELETTRA LAMBORGHINI HA ASFALTATO DEFINITIVAMENTE NICOLÒ ?????? PASSO E chiudo. #IOCERO 09/12/21 - stelledibiscoti : Elettra Lamborghini come stile di vita ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Elettra Lamborghini

L'albero ideale di Natale, per un fan diè questo: un classico abete con al posto delle tradizionali palle natalizie, le immagini del tatuatissimo e tondo lato b della cantante. Un albero che ha fatto molto sorridere la ...mostra la sua vera essenza: uno scatto che parla da sé e racconta tutto quello in cui la cantate crede La sensualità della bombasticaè nota a tutti ma in ...Elettra Lamborghini ha dato il via alle festività natalizie con un look a tema. Sui social si è lasciata immortalare in rosso fuoco con indosso un mini abito di lusso: ecco chi lo ha firmato e qual è ...Elettra Lamborghini come Mariah Carey ? Dopo aver viaggiato per mezzo mondo insieme al marito AfroJack , la cantante ha inaugurato la ...