Ecco le sei Regioni che rischiano il giallo per Natale (Di venerdì 10 dicembre 2021) L'ultimo monitoraggio Iss: l'incidenza sale da 155 a 176. Sono 20 le Regioni a rischio moderato, mentre per altre sta per scattare l'allarme. Il governo prepara il "piano B"

Ultime Notizie dalla rete : Ecco sei I trenta giovani alfieri di Mattarella: è sbagliato chiamarli studenti, la scuola non c'entra ... dai progetti per la Dad a quelli per vaccini e Green Pass, ecco chi sono i giovani premiati La ... Dove sei scuola? Quo vadis? Il blog Sostenitore ospita i post scritti dai lettori che hanno deciso di ...

Quirinale. Letta favorevole alla maggioranza larga. E' positivo comprendere l'opposizione, anche Giorgia Meloni Una crisi politica con le elezioni porterebbe a sei mesi di blocco. Non ce lo possiamo permettere'. ... Ecco - sottolinea - aprire una discussione sulla legge elettorale il giorno dopo il voto sul ...

Ecco le sei Regioni che rischiano il giallo per Natale ilGiornale.it Fu un errore la rielezione di Napolitano E SE LA questione non fosse la rielezione o meno del Capo dello Stato, bensì del terzo dei parlamentari destinato a perdersi e delle quote da ricalibrare nella legislatura a venire? Sarebbe da sdogana ...

Ranking Uefa per club, classifica aggiornata: ecco la posizione della Lazio Biancocelesti leggermente in discesa dopo il pareggio a reti bianche con il Galatasaray, ma mancano i bonus. Tutti i punteggi ...

