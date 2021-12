Ecco le migliori foto Instagram dell'anno (Di venerdì 10 dicembre 2021) Corpi, natura e città. Unico requisito: che sia una pic su Instagram. È l'iniziativa di IgersItalia, la più grande e consolidata community italiana di content creators legata al mondo della promozione del territorio e della produzione di contenuti multimediali: anche quest'anno ha assegnato un Premio fotografico nazionale per i migliori scatti pubblicati sul "social network visuale per eccellenza". Il premio, patrocinato Patrocinato dal Ministero della Cultura e da Roma Capitale, è stato vinto da Giulia Grandinetti che si è aggiudicata il titolo di "Igers dell'anno 2021". Nella gallery in alto tutte le foto premiate per le otto categorie, dal paesaggio al bianco e nero. VINCITRICE PREMIO IGERSITALIA E CATEGORIA ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 10 dicembre 2021) Corpi, natura e città. Unico requisito: che sia una pic su. È l'iniziativa di IgersItalia, la più grande e consolidata community italiana di content creators legata al mondoa promozione del territorio ea produzione di contenuti multimediali: anche quest'ha assegnato un Premiografico nazionale per iscatti pubblicati sul "social network visuale per eccellenza". Il premio, patrocinato Patrocinato dal Ministeroa Cultura e da Roma Capitale, è stato vinto da Giulia Grandinetti che si è aggiudicata il titolo di "Igers2021". Nella gallery in alto tutte lepremiate per le otto categorie, dal paesaggio al bianco e nero. VINCITRICE PREMIO IGERSITALIA E CATEGORIA ...

Ecco le migliori birre del Lazio RomaToday Ecco le migliori foto Instagram dell'anno Tra territorio, cultura e social. È stato assegnato il Premio fotografico nazionale IgersItalia per il 2021: categorie e vincitori ...

