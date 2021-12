“É sempre mezzogiorno” | biscotti per l’albero di Natalia Cattelani

Leggi su fattidigossip

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Sotto le feste, in tavola non deve mancare il dolce, tanto più se a prepararlo sono le mani esperte di. La cuoca e pasticcera amatoriale, nonché pioniera tra i food blogger, anche oggi ci regala un’idea originale per portare in tavola un dolce di Natale davvero sorprendente e goloso. Vediamo come preparare iper. Ingredienti 300 g farina 0, 150 g burro freddo, 80 g zucchero di canna muscovado, 70 g zucchero, 2 cucchiaini di spezie miste, 1 uovo, 1 tuorlo, sale 100 g zucchero a velo, 20 ml albume pastorizzato, 10 ml succo di limone, coloranti alimentari in gel, confettini Procedimento Prepariamo l’impasto: in planetaria, o in una ciotola, mettiamo lo zucchero, di canna e bianco, il burro freddo a pezzettini, l’uovo intero ed il tuorlo, ed un pizzico di sale. Lavoriamo con la ...