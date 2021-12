È online il docufilm di Venicepromex “The Land of Wine Stars” (Di venerdì 10 dicembre 2021) (Adnkronos) - Il direttore Franco Conzato: con questo progetto valorizziamo le eccellenze del territorio guardando anche ai mercati internazionali Padova, 10 dicembre 2021 – È online il docufilm “The Land of Wine Stars” che racconta un viaggio alla ricerca delle Stelle del territorio padovano, eccellenze vitivinicole e luoghi speciali da scoprire del regista Gianni Canton, un cortometraggio interamente dedicato alle “stelle” del territorio padovano, dalle eccellenze vitivinicole ai tanti luoghi speciali che la città offre e che meritano di essere scoperti. Il progetto realizzato grazie a Venicepromex, l'Agenzia per l'internazionalizzazione del sistema camerale, è stato presentato, in anteprima, lo scorso 27 novembre alle ore 16 al Palazzo della Ragione a Padova con un grande successo ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 10 dicembre 2021) (Adnkronos) - Il direttore Franco Conzato: con questo progetto valorizziamo le eccellenze del territorio guardando anche ai mercati internazionali Padova, 10 dicembre 2021 – Èil“Theof” che racconta un viaggio alla ricerca delle Stelle del territorio padovano, eccellenze vitivinicole e luoghi speciali da scoprire del regista Gianni Canton, un cortometraggio interamente dedicato alle “stelle” del territorio padovano, dalle eccellenze vitivinicole ai tanti luoghi speciali che la città offre e che meritano di essere scoperti. Il progetto realizzato grazie a, l'Agenzia per l'internazionalizzazione del sistema camerale, è stato presentato, in anteprima, lo scorso 27 novembre alle ore 16 al Palazzo della Ragione a Padova con un grande successo ...

Ultime Notizie dalla rete : online docufilm TV tedesca: Sindaco Camerota scelto in Italia come esempio di buona politica Il docufilm andrà in onda sulle reti nazionali della Germania e online. Questa sera sarà visibile anche sulla pagina Facebook e i canali social del Comune di Camerota. "Adesso i riconoscimenti per l'...

Sindaco di Camerota scelto come "esempio di buona politica" da una tv tedesca Il docufilm andrà in onda sulle reti nazionali della Germania e online. Questa sera sarà visibile anche sulla pagina Facebook e i canali social del Comune di Camerota. 'Adesso i riconoscimenti per l'...

Docufilm Tv tedesca: sindaco Scarpitta, esempio buona politica «Il miglior modo per rispondere alle polemiche sono sempre i fatti. E allora, alle chiacchiere social raccontiamo una storia. Circa […] ...

