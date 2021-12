Due giovani uomini trovati morti in casa vicino Potenza (Di venerdì 10 dicembre 2021) È un venerdì 10 dicembre tragico quello che è stato vissuto in provincia di Potenza. In località Monte di Brienza, due giovani uomini sono stati trovati morti all'interno della loro abitazione. Fatale sarebbe stata una fuga di gas sviluppatasi all'interno dell'abitazione in cui vivevano. Una circostanza che, però, potrebbe essersi verificata già alcuni giorni prima che il fatto sia stato accertato. I due uomini lavoravano in una ditta della zona Le vittime avevano 22 e 28 anni. Secondo le notizie diffuse sarebbero stati due cittadini di origine straniera che esercitavano la propria attività lavorativa nell'ambito di una ditta boschiva. Sarebbero stati proprio gli altri lavoratori dell'azienda ad insospettirsi per la loro assenza sul sul luogo di lavoro. A quel punto avrebbero scelto ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 10 dicembre 2021) È un venerdì 10 dicembre tragico quello che è stato vissuto in provincia di. In località Monte di Brienza, duesono statiall'interno della loro abitazione. Fatale sarebbe stata una fuga di gas sviluppatasi all'interno dell'abitazione in cui vivevano. Una circostanza che, però, potrebbe essersi verificata già alcuni giorni prima che il fatto sia stato accertato. I duelavoravano in una ditta della zona Le vittime avevano 22 e 28 anni. Secondo le notizie diffuse sarebbero stati due cittadini di origine straniera che esercitavano la propria attività lavorativa nell'ambito di una ditta boschiva. Sarebbero stati proprio gli altri lavoratori dell'azienda ad insospettirsi per la loro assenza sul sul luogo di lavoro. A quel punto avrebbero scelto ...

