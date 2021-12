Dubai Expo | Matteo Cuppari fa gioire l' Italia ecco il grande traguardo raggiunto

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 10 dicembre 2021)capitale dell': mesi caldissimi negli Emirati Arabi dove arrivano celebrities di ogni tipo (e, soprattutto, da ogni parte del mondo). Ne sa qualcosa, uno deglini più famosi a. Da annisi occupa di servizi di lusso legati a molti personaggi del jet set: dalla tv al mondo del cinema, passando per lo sport (calciatori e atleti di ogni tipo). Molte di queste personalità si affidano a lui e qualcuno in anonimato racconta: "Affidabile e molto puntuale. Una garanzia per la riservatezza". Infatti, è quasi impossibile intervistare, che preferisce non parlare per tutelare al meglio tutti i suoi clienti.  In occasione di2021/22 le auto di lusso - meglio chiamate ...