Dramma nel mondo della musica: è appena venuto a mancare (Di venerdì 10 dicembre 2021) Il fondatore e tastierista del gruppo synth pop britannico Bronski Beat aveva 61 anni. Al momento, non sono note le cause della morte. #FOTO A FINE ARTICOLO La band, in attività dal 1983 al 1995, ha sfornato successi come Smalltown Boy e Why? ed era composta da Steve Bronski, Jimmy Somerville e Larry Steinbachek (morto di cancro nel 2016). Somerville lo ha ricordato con un post su Twitter. Morto Steve Bronski, il ricordo di Jimmy Somerville Jimmy Somerville, cantante dei Bronski Beat, ha pubblicato una dedica per Steve Bronski su Twitter. Ha rimarcato come ricordi con piacere gli anni trascorsi a scrivere canzoni con lui e a godersi il successo di brani come Smalltown boy che sono sopravvissuti all'usura del tempo, legandosi ai ricordi di chi li ha ascoltati: "È triste apprendere che Steve Bronski è morto. Era un uomo di talento e molto melodico. ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 10 dicembre 2021) Il fondatore e tastierista del gruppo synth pop britannico Bronski Beat aveva 61 anni. Al momento, non sono note le causemorte. #FOTO A FINE ARTICOLO La band, in attività dal 1983 al 1995, ha sfornato successi come Smalltown Boy e Why? ed era composta da Steve Bronski, Jimmy Somerville e Larry Steinbachek (morto di cancro nel 2016). Somerville lo ha ricordato con un post su Twitter. Morto Steve Bronski, il ricordo di Jimmy Somerville Jimmy Somerville, cantante dei Bronski Beat, ha pubblicato una dedica per Steve Bronski su Twitter. Ha rimarcato come ricordi con piacere gli anni trascorsi a scrivere canzoni con lui e a godersi il successo di brani come Smalltown boy che sono sopravvissuti all'usura del tempo, legandosi ai ricordi di chi li ha ascoltati: "È triste apprendere che Steve Bronski è morto. Era un uomo di talento e molto melodico. ...

Advertising

InArtAgency : ?? Per il centesimo anniversario del #PiccoloMarat, il @Teatro_Goldoni di #Livorno propone un nuovo allestimento del… - krimenio : Io mi ricordo di tutti quelli che dicevamo “ma che fai dramma perché qualcuno ha la stessa cosa che hai te nel prof… - giuliog : RT @giuliocavalli: Abdel Latif aveva 26 anni ed è morto alle 4 del mattino del 29 novembre nel reparto psichiatrico dell’ospedale San Camil… - Danilobertini08 : @Danielatonini5 Infatti sei giovane anche tu si vede dal fatto che non riesci a capirmi..comunque non facciamo un d… -