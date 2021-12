Dramma della disperazione a Cerveteri: 56enne si accoltella e muore dissanguato (Di venerdì 10 dicembre 2021) Tragedia ieri a Cerveteri, nella frazione di Campo di Mare, dove nella mattinata un uomo classe 1965 ha atteso di rimanere da solo in casa per togliersi la vita. Il 56enne, da poco separato e senza figli, ha preso un coltello e si è sferrato un profondo fendente all’altezza dello stomaco. A dare l’allarme i familiari che, al rientro in casa, lo hanno trovato riverso a terra in una pozza di sangue. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 56enne. Sono quindi stati allertati i Carabinieri: sul posto è arrivata una pattuglia della stazione di Campo di Mare e il medico legale. Appurato che si trattava di un suicidio e fatti i rilievi di rito, la salma è stata restituita ai familiari per consentire le esequie. Leggi anche: Ladispoli, appello urgente per ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 10 dicembre 2021) Tragedia ieri a, nella frazione di Campo di Mare, dove nella mattinata un uomo classe 1965 ha atteso di rimanere da solo in casa per togliersi la vita. Il, da poco separato e senza figli, ha preso un coltello e si è sferrato un profondo fendente all’altezza dello stomaco. A dare l’allarme i familiari che, al rientro in casa, lo hanno trovato riverso a terra in una pozza di sangue. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del. Sono quindi stati allertati i Carabinieri: sul posto è arrivata una pattugliastazione di Campo di Mare e il medico legale. Appurato che si trattava di un suicidio e fatti i rilievi di rito, la salma è stata restituita ai familiari per consentire le esequie. Leggi anche: Ladispoli, appello urgente per ...

