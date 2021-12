Dramma a Uomini e Donne: Marika Geraci vuota il sacco (Di venerdì 10 dicembre 2021) Dramma a Uomini e Donne: la dama del trono over Marika Geraci, durante un duro confronto con Armando Incarnato, vuota il sacco. Le puntate di Uomini e Donne sono sempre movimentate e regalano sempre colpi di scena. Nella puntata del 9 dicembre, al centro dello studio, la dama del trono over Marika Geraci, ha avuto L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 10 dicembre 2021): la dama del trono over, durante un duro confronto con Armando Incarnato,il. Le puntate disono sempre movimentate e regalano sempre colpi di scena. Nella puntata del 9 dicembre, al centro dello studio, la dama del trono over, ha avuto L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

Annamaribel4 : RT @a_cegna: #Messico oltre 50 morti. Viaggiavano su un camion, in 107, “illegalmente” secondo le autorità, ovvero 107 nelle mani di traffi… - palabritadepape : RT @a_cegna: #Messico oltre 50 morti. Viaggiavano su un camion, in 107, “illegalmente” secondo le autorità, ovvero 107 nelle mani di traffi… - AnnaFado : RT @a_cegna: #Messico oltre 50 morti. Viaggiavano su un camion, in 107, “illegalmente” secondo le autorità, ovvero 107 nelle mani di traffi… - a_cegna : #Messico oltre 50 morti. Viaggiavano su un camion, in 107, “illegalmente” secondo le autorità, ovvero 107 nelle man… - c_ilari1 : Non è che stia seguendo a parte qualche sprazzo, però fate dramma su tutto, dai video che ho visto non mi pare Sole… -