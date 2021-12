Draghi: contro caro - bollette fondi da 3,8 mld, ma a Cgil e Uil confermano lo sciopero nonostante lo stop del Garante (Di venerdì 10 dicembre 2021) Draghi mette sul tavolo 3,8 miliari per fare fronte al caro collette ma ai sindacati non basta: Cgil e Uil tirano dritto e confermano lo sciopero nonostante l'altolà del Garante. La commissione di ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 10 dicembre 2021)mette sul tavolo 3,8 miliari per fare fronte alcollette ma ai sindacati non basta:e Uil tirano dritto elol'altolà del. La commissione di ...

Advertising

Linkiesta : Lo sciopero politico di Landini, aspirante leader della sinistra anti Draghi Landini ha indetto per il 16 dicembre… - elio_vito : Protestano per il caro-bollette, si vantano di avere voluto Draghi al governo, dicono che lo vorrebbero per sempre,… - Ettore_Rosato : #Merkel, annunciando lockdown per novax, loda l'Italia per miglior gestione emergenza Covid. La competenza e seriet… - JPCK72 : RT @signori_massimo: #ScalaInfetta Draghi : col vaccino abbiamo la sicurezza di stare con persone non infette... Burioni : oggi alla sc… - a70199617 : #È UN VACCINO Cgil: 'C'è una pandemia sociale'. Uil: 'Scioperare contro Draghi non è lesa maestà' -