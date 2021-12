DIRETTA | Sciopero scuola 10 dicembre, il talk con Sinopoli, Turi, Serafini, Di Meglio e Pacifico [VIDEO e FOTO] (Di venerdì 10 dicembre 2021) Flc Cgil, Uil scuola, Gilda e Snals (allo Sciopero, in forma separata, partecipa anche Anief) rompono gli indugi e hanno proclamato, per venerdì 10 dicembre, una giornata di agitazione sindacale per protesta contro l’immobilismo del governo in materia di istruzione. L'articolo DIRETTA Sciopero scuola 10 dicembre, il talk con Sinopoli, Turi, Serafini, Di Meglio e Pacifico VIDEO e FOTO . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 10 dicembre 2021) Flc Cgil, Uil, Gilda e Snals (allo, in forma separata, partecipa anche Anief) rompono gli indugi e hanno proclamato, per venerdì 10, una giornata di agitazione sindacale per protesta contro l’immobilismo del governo in materia di istruzione. L'articolo10, ilcon, Di

Advertising

infoitinterno : Sciopero 10 dicembre. Tutte le interviste a sindacati e studenti - SEGUI LA DIRETTA - Notizie Scuola - ouiza8 : En direct Sciopero della scuola, in piazza docenti e personale Ata: in diretta da ... - sleeper_1964 : Sciopero della scuola, in piazza docenti e personale Ata: in diretta da ... - fgutoledo1 : #Sciopero generale della #scuola #10dicembre Alle ore 14.30 Rino Di Meglio in diretta su Orizzonte Scuola con i se… - ProDocente : DIRETTA | Sciopero scuola 10 dicembre, aggiornamenti in tempo reale [LIVE BLOG] FOTO e VIDEO -