DIRETTA | Sciopero scuola 10 dicembre | aggiornamenti in tempo reale LIVE BLOG FOTO e VIDEO

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Flc Cgil, Uil, Gilda e Snals (allo, in forma separata, partecipa anche Anief) rompono gli indugi e hanno proclamato, per venerdì 10, una giornata di agitazione sindacale per protesta contro l’immobilismo del governo in materia di istruzione. L'articolo10in

ROMA 10 DIC. - Sciopero di oggi 10 dicembre 2021: guida FLC CGIL sulle modalità di astensione dal lavoro. Quella di domani si preannuncia come una giornata importante per la scuola, in cui il personal ...L'astensione proclamata per tutto il personale: in piazza anche i Cobas (contro l'obbligo vaccinale). I dirigenti: «Sovraccarico di responsabilità e lavoro per la crisi pandemica» ...