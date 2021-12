Diletta Leotta a Striscia la Notizia | la giornalista stasera sarà dietro al bancone del Tg

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Questa sera, a partire dalle ore 20:35, andrà in onda su Canale 5 come di consuetudine l’appuntamento con il tg satirico di Antonio Ricci.la, che attualmente vede alla conduzione Sergio Friscia e Roberto Lipari,avrà una conduttrice speciale:. Il volto di punta di Dazn approda per la prima voltaildello studio tv di Cologno Monzese come conduttrice, dopo aver ricevuto numerosi tapiri d’oro dall’inviato Valerio Staffelli. A far compagnia atroveremo anche Alessandro Siani (già conduttore a inizio stagione).conduttrice alaPer ...

Si tratta di Diletta Leotta e Alessandro Siani che a partire dal 10 dicembre prenderanno posto per la prima volta insieme dietro al bancone del tg satirico. Diletta Leotta esordisce come presentatrice del tg satirico, nella puntata del 10 dicembre 2021, al fianco di Alessandro Siani.