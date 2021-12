Dichiarazioni shock dell’agente: “Vuole lasciare il Manchester United!” (Di venerdì 10 dicembre 2021) Anthony Martial, attaccante francese del Manchester United, è pronto a lasciare il club inglese già nella prossima sessione di mercato. A riportare la notizia è stato il suo stesso agente Philippe Lamboley ai microfoni di SkySportNews: “Anthony vorrebbe lasciare il club a gennaio”. Ha poi aggiunto: “Ha solo bisogno di giocare. Non Vuole restare a gennaio e parlerò presto con la società”. Martial, Manchester United Dunque, nonostante il cambio di allenatore, il futuro di Martial sembra essere lontano dal Manchester sponda United. Il giocatore considerato pochi anni fa uno dei talenti francesi più promettenti, non ha del tutto rispettato le attese. Difatti, non trova più spazio nel ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 10 dicembre 2021) Anthony Martial, attaccante francese delUnited, è pronto ail club inglese già nella prossima sessione di mercato. A riportare la notizia è stato il suo stesso agente Philippe Lamboley ai microfoni di SkySportNews: “Anthony vorrebbeil club a gennaio”. Ha poi aggiunto: “Ha solo bisogno di giocare. Nonrestare a gennaio e parlerò presto con la società”. Martial,United Dunque, nonostante il cambio di allenatore, il futuro di Martial sembra essere lontano dalsponda United. Il giocatore considerato pochi anni fa uno dei talenti francesi più promettenti, non ha del tutto rispettato le attese. Difatti, non trova più spazio nel ...

