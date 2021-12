Diaz contro Deulofeu | la strana sfida dei Diez spagnoli

Advertising

La Gazzetta dello Sport

Monito per chi vedrà Udinese - Milan. Occhio ai due spagnoli con la 10. Quelli che dribblano avversari e paragoni da una vita. "Come Leo", "come Cristiano". Loro sì, Deulofeu e Brahim, percorsi comuni e stesso talento. Uno ha 27 anni, l'altro 22, ma entrambi fanno dell'estro il biglietto da visita da esibire in campo. Il Catalano ? Prima Gerard. Ai tempi del Barça gli hanno ...... a centrocampo dovrebbe tornare titolare Tonali, chela Salernitana si era preso un turno di ... in questo secondo caso l'esterno lo farebbe Brahimmentre sembrano assegnate le ultime due ...Due fantasisti che dribblano avversari e paragoni da una vita: "come Messi", "come Ronaldo", ma alla fine sono semplicemente Gerard e Brahim ...La sosta per schiarirsi le idee e dare il massimo negli incontri che rimangono da disputare prima della pausa natalizia. La Diaz torna in campo domani sul campo del Mirto (ore 15) in occasione della d ...