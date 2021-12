Di Maio | “Al lavoro con Berlino per cooperazione rafforzata”

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 10 dicembre 2021) ROMA – “Il Trattato del Quirinale non può certo essere interpretato come teso ad escludere qualcuno. Siamo inclusivi. E lo resteremo. Per questo l’Italia è da tempo impegnata a rafforzare laanche con altri importanti Paesi europei come la Germania”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di, in un’audizione alle Commissioni esteri, riferendo che “siamo lavorando a un piano d’azione per rafforzare i rapporti bilaterali con”. Il ministro ha aggiunto che “contatti sono già in corso da alcuni mesi a livello tecnico. E questo fine settimana a Liverpool vedrò la nuova ministra degli Esteri tedesca”. L'articolo L'Opinionista.