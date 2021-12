“Detto Fatto”: orecchiette al sugo di braciole di Massimo Magistà (Di sabato 11 dicembre 2021) Il tutor Massimo Magistà, protagonista dello spazio dedicato alla cucina, all’interno del programma condotto da Bianca Guaccero su Rai2, Detto Fatto, ha preparato le orecchiette al sugo di braciole. Di seguito ingredienti e procedimento. Ingredienti 500 g di orecchiette fresche, 100 g di cacioricotta, 200 g di pecorino romano grattugiato, 6 fettine di carne di vitello, 200 g di pancetta, 2 bottiglie di passata di pomodoro, 1 cipolla, 2 spicchi di aglio, 1 bicchiere di vino rosso, prezzemolo qb, basilico qb, olio evo qb, sale e pepe Procedimento Stendiamo le fettine di carne di vitello, mettiamo sopra il prezzemolo tritato, sale, pepe, il formaggio grattugiato (pecorino e cacioricotta), la pancetta. Le chiudiamo ad involtino e fissiamo con gli ... Leggi su fattidigossip (Di sabato 11 dicembre 2021) Il tutor, protagonista dello spazio dedicato alla cucina, all’interno del programma condotto da Bianca Guaccero su Rai2,, ha preparato lealdi. Di seguito ingredienti e procedimento. Ingredienti 500 g difresche, 100 g di cacioricotta, 200 g di pecorino romano grattugiato, 6 fettine di carne di vitello, 200 g di pancetta, 2 bottiglie di passata di pomodoro, 1 cipolla, 2 spicchi di aglio, 1 bicchiere di vino rosso, prezzemolo qb, basilico qb, olio evo qb, sale e pepe Procedimento Stendiamo le fettine di carne di vitello, mettiamo sopra il prezzemolo tritato, sale, pepe, il formaggio grattugiato (pecorino e cacioricotta), la pancetta. Le chiudiamo ad involtino e fissiamo con gli ...

