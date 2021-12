Delia Duran tradisce Alex Belli! Ecco il bacio hot con un altro uomo!

(Di venerdì 10 dicembre 2021)bacia unLe immagini, scattate da Whoopsee, non lasciano spazio ad alcun dubbio Dopo tre mesi di flirt, baci appassionati e dolci effusioni traBelli e Soleil Sorge,decide di voltare pagina con unuomo. A dare la notizia è il noto magazine online Whoopsee, attraverso scatti in anteprima che non lasciano spazio dubbi:dichiara guerra al caro! Le immagini, ritraggono la modella e l’uomo misterioso presso un noto ristorante argentino di Milano. I due appaiono in sintonia mentre si scambiano attenzioni, sguardi maliziosi e sensualissimi baci. Alla luce dei recenti avvenimenti, quindi, pare proprio che la relazione traBelli e ...

percheamenon : perché normalmente i paparazzi seguono la tanto rinomata e famosa delia duran certo - carlo234556 : RT @spi4ndo: DELIA DURAN BACIA UN TIPO?? DELIA beccata mentre si bacia appassionatamente con un uomo da lei conosciuto.? #GFVIP https://t.c… - ceci_patrizia : DELIA DURAN SI BACIA CON UN ALTRO UOMO! LE FOTO #GFVIP - Novella_2000 : Delia Duran beccata mentre si scambia baci appassionati con un altro uomo (FOTO) #gfvip - ChiccoPignataro : RT @spi4ndo: DELIA DURAN BACIA UN TIPO?? DELIA beccata mentre si bacia appassionatamente con un uomo da lei conosciuto.? #GFVIP https://t.c… -

Ultime Notizie dalla rete : Delia Duran

Dopoe Soleil Sorgè , Alex Belli , l'attore presente tra i concorrenti della sesta edizione del ' Grande Fratello Vip ' condotto da Alfonso Signorini insieme ad Adriana Volpe e Sonia Bruganelli ...In una chiacchierata con Biagio D'Anelli, Alex Belli ha fatto delle rivelazioni sulla relazione di coppia aperta con la moglieLa specialissima amicizia tra Soleil Sorge e Alex Belli nella Casa del Grande Fratello Vip 6 continua alla grande. I due gieffini parlano infatti di amore reciproco, nonostante l'attore ...Alex Belli e Soleil Sorge hanno scatenato nuove polemiche per il loro sbeffeggiamento nei confronti di Gianmaria Antinolfi ...In queste settimana si parla davvero tanto del rapporto tra Alex Belli e Soleil Sorge. Niente di male se non fosse che lui è sposato con Delia Duran. Questa non ha preso molto bene l’avvicinamento tra ...