Del Debbio | perché babbo Velio è stato importante

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Nel libro autobiografico dell’autore di questa rubrica spicca la figura del padre, internato nei campi nazisti, esempio di dignità e rispetto per i più deboli. E di quanto valga il passato. Il nostro è un tempo strano nel quale sembra che per essere liberi occorra, in tutti i modi possibili, rimuovere il nostro passato, la storia e le radici, ma è un’illusione molto pericolosa e dagli effetti devastanti. Ci rendiamo conto che l’aggettivo «devastante» è forteappunto devasta, distrugge, sconvolge così come un uragano. Secondo voi, l’idea americana di alcune università di abolire lo studio dei classicisarebbero fomentatori di razzismo o l’ultima idea europea che non si possa dire «buon Natale» bensì «buone feste» per non offendere chi non crede in Gesù Cristo, non vi paiono fatti che possono essere devastanti? Non si campa senza il ...