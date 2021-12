Ddl Zan, il dibattito ad Atreju: una legge che difende il Nulla. Basta con l’ossessione del gender (Di venerdì 10 dicembre 2021) Il ddl Zan affrontato dal punto di vista culturale, mettendo a confronto personalità provenienti da mondi, formazioni e impegni diversi, ma accomunati dalla contrarietà a una legge caratterizzata da troppi punti critici e da quella che la senatrice di FdI, Isabella Rauti, ha definito «una capziosità» di fondo. È stato questo il dibattito scaturito dalla presentazione del libro di Alfredo Mantovano legge omofobia perché non va, al quale con l’autore e Rauti, hanno partecipato la giornalista Marina Terragni, fra le voci più autorevoli del femminismo italiano, e Mauro Coruzzi, meglio noto al grande pubblico come Platinette, moderati dal direttore di Tempi, Emanuele Boffi. Mondi diversi a confronto sul ddl Zan «Ora parleremo del ddl Zan e lo faremo in modo particolare. Stavolta non abbiamo messo a confronto le posizioni di destra con ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 10 dicembre 2021) Il ddl Zan affrontato dal punto di vista culturale, mettendo a confronto personalità provenienti da mondi, formazioni e impegni diversi, ma accomunati dalla contrarietà a unacaratterizzata da troppi punti critici e da quella che la senatrice di FdI, Isabella Rauti, ha definito «una capziosità» di fondo. È stato questo ilscaturito dalla presentazione del libro di Alfredo Mantovanoomofobia perché non va, al quale con l’autore e Rauti, hanno partecipato la giornalista Marina Terragni, fra le voci più autorevoli del femminismo italiano, e Mauro Coruzzi, meglio noto al grande pubblico come Platinette, moderati dal direttore di Tempi, Emanuele Boffi. Mondi diversi a confronto sul ddl Zan «Ora parleremo del ddl Zan e lo faremo in modo particolare. Stavolta non abbiamo messo a confronto le posizioni di destra con ...

