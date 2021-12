Dazn Italia: il 2022 sarà cruciale e da Londra sono pronti a rivoluzionare il management (Di venerdì 10 dicembre 2021) Dazn ha in esclusiva i diritti tv del Campionato di Serie A per 3 anni È stato un autunno davvero caldo per Dazn che, dopo l’euforia estiva per aver ottenuto in esclusiva i diritti televisivi della Serie A, ha iniziato un percorso davvero tortuoso, a partire già dalla prima giornata del 22 agosto. Disservizi tecnologici, reclami, rimborsi, abbonamenti sotto le stime, ascolti tv autoprodotti che hanno messo sul piede di guerra AgCom e Upa (associazione degli investitori pubblicitari), fino ad arrivare alla richiesta di sconto da parte di Tim, partner finanziario da 340 milioni di euro all’anno. La luna di miele tra l’Ott e la compagnia di tlc è finita con l’uscita di Luigi Gubitosi e Carlo Nardello da Telecom, artefici dell’accordo che ha strappato i diritti a Sky dopo molti anni. Nelle ultime settimane, però, si notano alcuni movimenti nel ... Leggi su tvzoom (Di venerdì 10 dicembre 2021)ha in esclusiva i diritti tv del Campionato di Serie A per 3 anni È stato un autunno davvero caldo perche, dopo l’euforia estiva per aver ottenuto in esclusiva i diritti televisivi della Serie A, ha iniziato un percorso davvero tortuoso, a partire già dalla prima giornata del 22 agosto. Disservizi tecnologici, reclami, rimborsi, abbonamenti sotto le stime, ascolti tv autoprodotti che hanno messo sul piede di guerra AgCom e Upa (associazione degli investitori pubblicitari), fino ad arrivare alla richiesta di sconto da parte di Tim, partner finanziario da 340 milioni di euro all’anno. La luna di miele tra l’Ott e la compagnia di tlc è finita con l’uscita di Luigi Gubitosi e Carlo Nardello da Telecom, artefici dell’accordo che ha strappato i diritti a Sky dopo molti anni. Nelle ultime settimane, però, si notano alcuni movimenti nel ...

