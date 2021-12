Dayane Mello esce da La Fazenda e scopre del presunto stupro: la sua reazione spiazza tutti (FOTO) (Di venerdì 10 dicembre 2021) Nel corso di una precedente puntata de La Fazenda Dayane Mello è stata eliminata dal programma e a quanto pare, sembra sia stata messa al corrente del presunto stupro che ha subito. Il giornalista Gabriele Parpiglia ha trattato la vicenda ed ha rivelato informazioni alquanto sconcertanti inerenti la reazione avuta dalla giovane. Nello specifico, pare L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di venerdì 10 dicembre 2021) Nel corso di una precedente puntata de Laè stata eliminata dal programma e a quanto pare, sembra sia stata messa al corrente delche ha subito. Il giornalista Gabriele Parpiglia ha trattato la vicenda ed ha rivelato informazioni alquanto sconcertanti inerenti laavuta dalla giovane. Nello specifico, pare L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

lisabluemood : RT @asiasinasce: Per me il vero problema di Soleil è che crede di essere una fusione tra Dayane Mello e Tommaso Zorzi ma non ha un decimo d… - Carmencreang : RT @Lokomotjv: Bom dia PREZIOSA Dayane Cristina Mello?? @daymelloreal e buongiorno #mellos?????????? #DayaneMello #Dayanelovers… - doragouvea : RT @Lokomotjv: Bom dia PREZIOSA Dayane Cristina Mello?? @daymelloreal e buongiorno #mellos?????????? #DayaneMello #Dayanelovers… - Lokomotjv : Bom dia PREZIOSA Dayane Cristina Mello?? @daymelloreal e buongiorno #mellos?????????? #DayaneMello #Dayanelovers… - mentalba25 : Soleil è riuscita a starmi più antipatica di Dayane stranamente ?? la cattiveria della Mello era miele rispetto a qu… -