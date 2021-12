Dati covid settimanali | incidenza cresce ancora | da 155 a 176 ogni 100mila abitanti Calabria potrebbe passare in zona gialla Solo Molise a

Advertising

RobertoBurioni : Chi suggerisce di non vaccinare i bambini contro COVID-19 deve portare i dati oltre alla sua personale opinione, ch… - Agenzia_Ansa : FLASH | Sono 12.527 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Sa… - ladyonorato : «Teatro dell’assurdo»: i tassi di infezione COVID più alti nei vaccinati, secondo i dati ufficiali della sanità ing… - repubblica : Covid, i nuovi dati dell'Iss: incidenza sale da 155 a 176 casi ogni 100mila abitanti. Calabria gia' con requisiti d… - leggoit : #covid, quali #regioni passano in #zona gialla. Calabria e Trento al limite, gli ultimi dati -

Ultime Notizie dalla rete : Dati covid

...la maggior parte di noi si porta dietro le conseguenze di un anno e mezzo di pandemia di(non ... Iforniti dal MITE (che arrivano dopo un mese di novembre da incubo in Italia ) ci rivelano ...Il nuovo monitoraggio della Cabina di regia , i cuisono comunicati dall' Istituto superiore ... Leggi Anche, Gimbe: 223mila nuove prime dosi (+31%) e 2,6 milioni di richiami (+52%). '...L’aumento delle dimissioni ha acceso i riflettori sulle scelte dei lavoratori nel mondo post-Covid. Nel nostro paese la crescita è determinata da una ripresa della domanda di lavoro. Mentre per ora no ...L’incidenza settimanale a livello nazionale continua ad aumentare: 176 per 100mila abitanti (3-9 dicembre 2021) contro 155 per 100mila abitanti della scorsa settimana (26/11-2/12). Nel periodo 16 nove ...