Dalma Maradona: «Sto girando un documentario su papà, il Napoli mi ha negato l’accesso allo stadio» (Di venerdì 10 dicembre 2021) La Gazzetta dello sport intervista Dalma Maradona, la figlia di Diego, che fa l’attrice attrice e sta girando un documentario che si chiama “La hija de Dios”, «come il monologo che presentai a teatro una decina di anni fa». A metà dicembre sarà a Napoli per girare alcune scene. Napoli è l’ultima tappa del mio viaggio. Attraverso la casa di produzione locale (la Bronx, ndr) abbiamo chiesto le autorizzazioni necessarie per girare allo stadio ma il Napoli ci ha detto di no. Non ci potevo credere, così ho chiesto di riprovare. Niente. Ci hanno detto di no con una mail di pochissime parole, senza spiegazioni o motivazioni». «Di fronte a questi no così asciutti ho cercato e ottenuto il telefono del presidente Aurelio De Laurentiis e gli ho ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 10 dicembre 2021) La Gazzetta dello sport intervista, la figlia di Diego, che fa l’attrice attrice e staunche si chiama “La hija de Dios”, «come il monologo che presentai a teatro una decina di anni fa». A metà dicembre sarà aper girare alcune scene.è l’ultima tappa del mio viaggio. Attraverso la casa di produzione locale (la Bronx, ndr) abbiamo chiesto le autorizzazioni necessarie per girarema ilci ha detto di no. Non ci potevo credere, così ho chiesto di riprovare. Niente. Ci hanno detto di no con una mail di pochissime parole, senza spiegazioni o motivazioni». «Di fronte a questi no così asciutti ho cercato e ottenuto il telefono del presidente Aurelio De Laurentiis e gli ho ...

Advertising

napolista : Dalma Maradona: «Sto girando un documentario su papà, il Napoli mi ha negato l’accesso allo stadio» Alla Gazzetta:… - BrunoGalvan85 : Dalma Maradona: 'Il Napoli non mi fa entrare nello stadio intitolato a papà! Ho scritto a De Laurentiis e chiesto d… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: D10S - Dalma Maradona torna a Napoli per un documentario sul suo papà, riprese pure in Argentina - cn1926it : #Maradona, in arrivo un nuovo documentario: protagonista anche la figlia #Dalma - sscalcionapoli1 : Dalma #Maradona torna a Napoli per un documentario sul suo papà, riprese pure in Argentina -