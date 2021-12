Dalma Maradona: "Sto girando un documentario su papà, il Napoli mi ha negato l'accesso allo stadio" (Di venerdì 10 dicembre 2021) Alla Gazzetta: "non poter entrare in un posto che porta il mio cognome mi sembra una follia. Ho scritto a De Laurentiis, non mi ha risposto" La Gazzetta dello sport intervista Dalma Maradona, la figlia di Diego, che fa l'attrice attrice e sta girando un documentario che si chiama "La hija de Dios", "come il monologo che presentai a teatro una ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 10 dicembre 2021) Alla Gazzetta: "non poter entrare in un posto che porta il mio cognome mi sembra una follia. Ho scritto a De Laurentiis, non mi ha risposto" La Gazzetta dello sport intervista, la figlia di Diego, che fa l'attrice attrice e staunche si chiama "La hija de Dios", "come il monologo che presentai a teatro una ...

