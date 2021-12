Dalma Maradona | “Il Napoli ha negato accesso allo stadio per mio documentario”

(Di venerdì 10 dicembre 2021) La figlia di Diego girerà unsul Pibe: «Ho scritto a De Laurentiis per filmare in campo, aspetto una risposta»

Dalma Maradona, figlia di Diego, sta girando 'La hija de Dios', un documentario sul padre, e parla alla Gazzetta della mancata autorizzazione a girare delle scena al Diego Armando Maradona, l'ex San Paolo di Napoli. Ma per poter girare delle immagini all'interno del Diego Armando Maradona è necessaria l'autorizzazione della SSC Napoli. Dalma Maradona ha dichiarato, in occasione di un'intervista a La Gazzetta del Sud: «La figlia di Diego girerà un documentario sul Pibe: Ho scritto a De Laurentiis per filmare in campo, aspetto una risposta»