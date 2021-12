Dalma Maradona accusa il Napoli: “Ci hanno negato l’ingresso allo stadio” (Di venerdì 10 dicembre 2021) Dalma Maradona accusa il Napoli: “Abbiamo chiesto le autorizzazioni per entrare al Maradona, ma la società ha detto di no”. Dalma Maradona, ai microfoni de … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 10 dicembre 2021)il: “Abbiamo chiesto le autorizzazioni per entrare al, ma la società ha detto di no”., ai microfoni de … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

