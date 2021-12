Dalla strage alla Sinagoga al caso Moro L’Italia ha bisogno di verità

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Il Riformista ha pubblicato 16 documenti ufficiali dell’allora servizio segreto interno il Sisde (oggi AISI) desecretati presso l’archivio di Stato in baselegge Renzi del 2014 in base ai quali si può verificare che il rischio di un’attentatodi Roma del 9 ottobre 1982 era stato adeguatamente segnalato dai nostri servizi segreti (i documenti sono 16) ma che non venne fatto nulla per impedirlo. Ieri la presidente della Comunità ebraica di Roma Ruth Dureghello ha chiesto che venga finalmente fatta luce su quell’attacco. A partire dall’apertura degli archivi (con una mole enorme di documentazione, quella versataCommissione2, che io ho potuto consultare è superiore a un terabyte) noi infatti abbiamo appreso dell’esistenza di un “patto sotterraneo” che era stato stato stretto ...

Advertising

ADM_assdemxmi : RT @MarcoGranelliMI: Domenica #12dicembre saranno cinquantadue anni dalla strage di #PiazzaFontana. Condivido una mia riflessione su un ev… - MarcoGranelliMI : Domenica #12dicembre saranno cinquantadue anni dalla strage di #PiazzaFontana. Condivido una mia riflessione su un… - Bruna71347573 : RT @GiorgiPaola: Ricorrono oggi tre anni dalla Strage della Lanterna Azzurra di Corinaldo. Il pensiero e la preghiera per le giovanissime v… - PatriziaOrlan11 : RT @GiorgiPaola: Ricorrono oggi tre anni dalla Strage della Lanterna Azzurra di Corinaldo. Il pensiero e la preghiera per le giovanissime v… - giampieromsc : @OrtigiaP @carolgiurla Temevano una strage da vax..e si sono autoesclusi dalla sperimentazione, ché tale è, senza r… -

Ultime Notizie dalla rete : Dalla strage

Il soccorso dei feriti dopo l'incidente Quasi 230 mila migranti bloccatipolizia messicana Il Chiapas, che confina col Guatemala, è una delle principali zone di transito per i migranti che ...... è in programma, a cura della libreria QB, la presentazione de libro "1921 Lafascista di ... compresi quei territori finora ignoratistoriografia, come la Val di Fiora o alcune località ...Roma, 10 dic. (askanews) - Drammatico incidente stradale in Messico, nel Chiapas, vicino al confine con il Guatemala: una cinquantina di ...Un libro per il sabato a Khorakhané. Domani, sabato 11 dicembre alle ore 18, al circolo di via Ugo Bassi, è in programma, a cura della libreria QB, la presentazione de libro “1921 La strage fascista d ...