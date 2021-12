Dalla Grecia a Venezia | fino a Bergamo | il casoncello | una storia lunga mille anni

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Se è vero che “l’uomo è ciò che mangia“, come affermava il filosofo tedesco Ludwig Feuerbach, il discorso fila quando lo storico Marco Cimmino sostiene che “siamo anche un po’ casoncelli“. E se lo dice di noi bergamaschi, non solo polentoni (nel senso di mangiapolenta), non possiamo certo confutare uno studioso attento come lui. In realtà Cimmino, da buon appassionato di casoncelli, fa un assist per Leonardo Bloch, cedendogli volentieri la parola (alla presentazione alla Trattoria Visconti di Ambivere) per illustrare un’opera singolare, se vogliamo, ma anche curiosa, sicuramente minuziosaal dettaglio più nascosto e lontano nel tempo. Cioè la “Brevedel“, così Bloch ha intitolato il suo studio tutt’altro che breve (182 pagine, per Lubrina Bramani editore, con prefazione di Pier Carlo Capozzi e la collaborazione ...