Dale Coyne chiama Sato al posto di Grosjean

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Il cerchio della IndyCar si sta chiudendo. IlRacing ha annunciato l’ingaggio di Takumaper la stagione 2022, in sostituzione di Romain. La notizia non è affatto una sorpresa: il passaggio di “Taku” da Rahal aera nell’aria già da settimane, ma la comunicazione ufficiale è solo di queste ore. Ad attendere il due volte vincitore di Indy c’è la Dallara Honda numero 52, gestita congiuntamente con il Rick Ware Racing. Takuma: nuova vita con? Il 2021 per l’ex di F1 non è stato piacevole. In seno al team Rahal, “Taku” non ha confermato la vittoria ad Indianapolis, ed ha fatto fatica sulle altre piste del campionato. Fino all’ultimo non si sapeva se avrebbe continuato a tempo pieno, dato che giravano molte voci sul suo ritiro. ...

IndyCar 2021, Detroit: Romain Grosjean (Racing) in pista VEDI ANCHE Grosjean, già al lavoro da Andretti, assaggia Indianapolis IndyCar, Grosjean stavolta è... pompiere improvvisato a ...Non più nel Circus, ma negli Usa, in Indycar: quest'anno conRacing e dal 2022 per Andretti Autosport . Il tutto dopo aver visto 'La morte in faccia'. Proprio così si intitola l'...Ultimi colpi di mercato per la stagione 2022 dell'IndyCar Series. Takuma Sato, dopo non essere stato confermato da Rahal Letterman Lanigan Racing, correrà con Dale Coyne Racing (in partnership con Ric ...