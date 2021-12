Dal 13 dicembre Explorer HD Channel, nuovo canale SKY, dedicato alla scoperta e alla esplorazione (Di venerdì 10 dicembre 2021) Al via Explorer HD Channel, nuovo canale (SKY 176) dedicato alla scoperta e all’esplorazione dell’Italia, ma anche di realtà internazionali, attraverso arte, musica, cinema, turismo, ma anche psicologia, lirica, gioielli ed economia. Produzione Oberon Media International Al via dal 13 dicembre 2021 Explorer HD Channel, il nuovo canale, visibile su SKY canale 176 interamente dedicato alla scoperta e all’esplorazione dell’Italia, ma anche di realtà internazionali. Prodotto da Oberon Media International, Explorer HD ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 10 dicembre 2021) Al viaHD(SKY 176)e all’dell’Italia, ma anche di realtà internazionali, attraverso arte, musica, cinema, turismo, ma anche psicologia, lirica, gioielli ed economia. Produzione Oberon Media International Al via dal 132021HD, il, visibile su SKY176 interamentee all’dell’Italia, ma anche di realtà internazionali. Prodotto da Oberon Media International,HD ...

