Dagli Occhi di un Foodblogger | Pirò Restaurant | accoglienza calorosa a prezzi imbattibili

di Raffaele De Santis Locale: Pirò RestaurantTipologia: Ristorante, Pesce, ItalianoIndirizzo: Via, Traversa Allumiera, 11, 80078 Pozzuoli NAPrezzo: €€-€€€ Sorge nel cuore di Pozzuoli, a due passi dall'omonima fermata della Cumana, un ristorante arredato in stile classico, che fa del pesce il suo punto forte. Pirò Restaurant, grazie al suo chef Enzo Pirone, mira a creare un ambiente adatto ad una clientela adulta, in cui i clienti possano gustare un pasto tranquillo e di qualità. Gli antipasti sono tutti a base di mare, in caso di allergie (e/o intolleranze), è possibile accordarsi in anticipo con il locale per trovare le soluzioni. La cordialità, e la massima disponibilità, sono due grandi punti di forza di Pirò, che coccola il cliente fin dal suo ingresso con la simpatia del personale.

