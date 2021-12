Da Milano a Torino, lavoratori della scuola in piazza: “Stipendi inadeguati e poca sicurezza, immettere in ruolo l’organico Covid” (Di venerdì 10 dicembre 2021) Sciopero nazionale della scuola e sindacati in piazza per protestare sui temi economici e contrattuali legati al comparto. A Milano i manifestanti si sono ritrovati in piazza Beccaria per un presidio organizzato da Flc Cgil e Uil scuola. “Inaccettabile il mancato rispetto degli impegni del Governo sottoscritti solo pochi mesi fa nel ‘Patto per la scuola’”, ha spiegato Tobia Sertori, segretario generale Flc Cgil Lombardia, sottolineando che il ddl sulla Legge di Bilancio, promossa dal Consiglio dei ministri “sconfessa gli impegni assunti e umilia la scuola”. La richiesta è quella di un aumento salariale, visti gli “Stipendi inadeguati, i più bassi di tutta la pubblica amministrazione”, oltre alla “proroga dei contratti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 10 dicembre 2021) Sciopero nazionalee sindacati inper protestare sui temi economici e contrattuali legati al comparto. Ai manifestanti si sono ritrovati inBeccaria per un presidio organizzato da Flc Cgil e Uil. “Inaccettabile il mancato rispetto degli impegni del Governo sottoscritti solo pochi mesi fa nel ‘Patto per la’”, ha spiegato Tobia Sertori, segretario generale Flc Cgil Lombardia, sottolineando che il ddl sulla Legge di Bilancio, promossa dal Consiglio dei ministri “sconfessa gli impegni assunti e umilia la”. La richiesta è quella di un aumento salariale, visti gli “, i più bassi di tutta la pubblica amministrazione”, oltre alla “proroga dei contratti ...

