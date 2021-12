(Di venerdì 10 dicembre 2021) Nel corso di “Radio Goal” su Radio Kiss Kissè intervenuto dail giornalista David Biuzzi facendo delle considerazioni sul terzino sinistro della squadra toscana e obiettivo del, Fabiano. Ecco quanto evidenziato: “Sicuramente deve almeno terminare questa stagione e fare unpo’ di esperienza, ma può diventare unimportante. Ha un unico limite: non è altissimo. Per caratteristiche ricorda un po’ Mario Rui. FOTO IMAGO:Il giornalista ha poi proseguito con delle considerazioni generali sull’in vista della prossima partita allo stadio Maradona: “Difficile pronosticare la probabile formazione, Andreazzoli cambia molto spesso. Dovrebbe rientrare Viti, ...

Da Empoli rivelato: "Parisi ha un limite! C'è un altro giocatore che interessa al #Napoli".

...mirino dei nerazzurri ci sarebbero altri due talenti del Sassuolo e l'astro nascente dell'. ... Frattesi e Viti gli obiettivi Gianluca Scamacca ©La PresseSecondo quantodalla 'Gazzetta ...