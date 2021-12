Curling | Preolimpico Leeuwarden 2021 | il calendario dell’Italia | tutti gli orari delle partite

(Di sabato 11 dicembre 2021) Il, con le date e glidel torneodi, in programma a. Saranno nove le squadre in gara, le quali si affronteranno in un round robin (tutte le Nazionali affronteranno le altre una volta). Le prime quattro classificate accederanno poi alle semifinali dove si contenderanno i tre pass. Si partirà sabato 11 dicembre alle ore 9 con Giappone-Italia, mentre le fasi finali sono in programma venerdì 17 e sabato 18 dicembre. Gli azzurri partono favoriti per la conquista di uno dei tre pass disponibili, mentre le ragazze dovranno mettercela tutta per assicurarsi un posto ai Giochi. La diretta tv è affidata ai canali di Eurosport.MASCHILE Sabato 11 ...

