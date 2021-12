Curling | le Nazionali azzurre cercano il pass per Pechino 2022 al Torneo Preolimpico

Leggi su sportface

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Leitaliane dida domani fino a sabato 18 dicembre saranno sul ghiaccio per raggiungere la qualificazione ai prossimi Giochi Olimpici Invernali di. Sei posti in tutto, tre al maschile e tre al femminile, questo il “premio” da raggiungere nel. Molto fiduciosa la squadra maschile allenata da Claudio Pescia e formata da Joel Retornaz (skip, Fiamme Oro), Sebastiano Arman (Aeronautica Militare), Mattia Giovanella (C.C. Cembra 88), Simone Gonin (Aeronautica Militare) ed Amos Mosaner (Aeronautica Militare). L’Italia è tra i favoriti in questo. Altre nove squadre in lizza: Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Germania, Giappone, Corea, Olanda e Norvegia. La prima classificata otterrà direttamente il ...