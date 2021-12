Cure domiciliari, un nuovo studio conferma che funzionano (Di venerdì 10 dicembre 2021) È stato da poco reso disponibile in anteprima dalla rivista peer-review “Medical Science Monitor” lo studio retrospettivo sugli esiti e sui tassi di ospedalizzazione di pazienti in Italia con diagnosi confermata di Covid-19 precoce e trattati a casa entro 3 giorni o dopo 3 giorni dall’insorgenza dei sintomi con farmaci di prescrizione e non di prescrizione tra novembre 2020 e agosto 2021. Sono state analizzate le cartelle cliniche di una coorte di 158 pazienti italiani con Covid-19 precoce trattati a domicilio. I trattamenti consistevano in indometacina, aspirina a basso dosaggio, omeprazolo e un integratore alimentare a base di flavonoidi, più azitromicina, eparina a basso peso molecolare e betametasone secondo necessità. L’associazione della tempestività del trattamento e delle variabili cliniche con la durata dei sintomi e con il rischio di ricovero ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 10 dicembre 2021) È stato da poco reso disponibile in anteprima dalla rivista peer-review “Medical Science Monitor” loretrospettivo sugli esiti e sui tassi di ospedalizzazione di pazienti in Italia con diagnosita di Covid-19 precoce e trattati a casa entro 3 giorni o dopo 3 giorni dall’insorgenza dei sintomi con farmaci di prescrizione e non di prescrizione tra novembre 2020 e agosto 2021. Sono state analizzate le cartelle cliniche di una coorte di 158 pazienti italiani con Covid-19 precoce trattati a domicilio. I trattamenti consistevano in indometacina, aspirina a basso dosaggio, omeprazolo e un integratore alimentare a base di flavonoidi, più azitromicina, eparina a basso peso molecolare e betametasone secondo necessità. L’associazione della tempestività del trattamento e delle variabili cliniche con la durata dei sintomi e con il rischio di ricovero ...

