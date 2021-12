Crotone, ufficiale l’esonero di Marino e il ritorno di Modesto: il comunicato (Di sabato 11 dicembre 2021) Attraverso un comunicato ufficiale il Crotone ha annunciato l’esonero di Marino e il ritorno di Modesto sulla panchina calabrese Attraverso un comunicato ufficiale il Crotone ha annunciato l’esonero di Marino e il ritorno sulla panchina calabrese di Francesco Modesto. comunicato – «Il Football Club Crotone comunica di aver sollevato dall’incarico l’allenatore della prima squadra Pasquale Marino. Al suo posto ritorna Francesco Modesto. La società ringrazia mister Marino e i suoi collaboratori per il grande impegno profuso durante l’ultimo periodo. La squadra rimarrà in ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 11 dicembre 2021) Attraverso unilha annunciatodie ildisulla panchina calabrese Attraverso unilha annunciatodie ilsulla panchina calabrese di Francesco– «Il Football Clubcomunica di aver sollevato dall’incarico l’allenatore della prima squadra Pasquale. Al suo posto ritorna Francesco. La società ringrazia mistere i suoi collaboratori per il grande impegno profuso durante l’ultimo periodo. La squadra rimarrà in ...

