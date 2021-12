Crotone, esonero in arrivo per Marino: torna Modesto (Di venerdì 10 dicembre 2021) Il Crotone esonera Pasquale Marino. Il club non riesce a dare una svolta alla stagione e la società si gioca la carta del cambio allenatore. A succedere a Marino sarà Francesco Modesto, che era stato alla guida della squadra calabrese ad inizio stagione. Modesto dovrebbe raggiungere già sabato 11 dicembre i giocatori, in ritiro a Coccaglio, in Lombardia. Al momento la squadra si trova al terzultimo posto in classifica e nella gestione Marino ha ottenuto solo un punto in 7 gare. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 10 dicembre 2021) Ilesonera Pasquale. Il club non riesce a dare una svolta alla stagione e la società si gioca la carta del cambio allenatore. A succedere asarà Francesco, che era stato alla guida della squadra calabrese ad inizio stagione.dovrebbe raggiungere già sabato 11 dicembre i giocatori, in ritiro a Coccaglio, in Lombardia. Al momento la squadra si trova al terzultimo posto in classifica e nella gestioneha ottenuto solo un punto in 7 gare. SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Crotone esonero Crotone: esonero in arrivo per Marino, torna Modesto Il Crotone occupa il penultimo posto in classifica in Serie B, con appena 8 punti conquistati e ben 11 ko nelle prime 17 giornate.

DAZN Serie B 2021/22 17a Giornata, Palinsesto Telecronisti (10, 11 e 12 Dicembre) ... Ricky Buscaglia Al Giovanni Zini, la Cremonese di Fabio Pecchia ospita il Crotone alla ricerca di ... subentrato sulla panchina del Parma dopo l'esonero di Maresca, cerca una vittoria per rientrare ...

Il Benevento espugna Terni e si porta a -1 dalla vetta. Vince anche la Cremonese Nell'altro anticipo, la Cremonese supera 3-2 il Crotone e consolida la propria posizione in zona playoff. Per i calabresi è la quinta sconfitta di fila, ottava nelle ultime nove: Marino verso ...

