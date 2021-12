Crisi della pesca, Righini: “Subito un Consiglio regionale del Lazio straordinario” (Di venerdì 10 dicembre 2021) Roma – “La Crisi del comparto pesca rischia di essere irreversibile a livello nazionale ma alcune regioni come il Lazio con una forte vocazione a questa attività ne stanno già risentendo pesantemente. Ho chiesto pertanto un Consiglio straordinario da tenersi nella prima data utile dopo le festività. Ringrazio i consiglieri del Centrodestra e del gruppo Misto, che hanno sottoscritto la mia richiesta”. Così in un comunicato Giancarlo Righini consigliere regionale del Lazio e vicepresidente della Commissione regionale Agricoltura Ambiente del Lazio, che aggiunge: “Un mix fatale sta annientando il settore, tra normative che risultano eccessivamente restrittive o comunque poco adeguate alla attuale ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 10 dicembre 2021) Roma – “Ladel compartorischia di essere irreversibile a livello nazionale ma alcune regioni come ilcon una forte vocazione a questa attività ne stanno già risentendo pesantemente. Ho chiesto pertanto unda tenersi nella prima data utile dopo le festività. Ringrazio i consiglieri del Centrodestra e del gruppo Misto, che hanno sottoscritto la mia richiesta”. Così in un comunicato Giancarloconsiglieredele vicepresidenteCommissioneAgricoltura Ambiente del, che aggiunge: “Un mix fatale sta annientando il settore, tra normative che risultano eccessivamente restrittive o comunque poco adeguate alla attuale ...

