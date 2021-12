(Di venerdì 10 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – L'settimanale deia livello nazionale continua ad aumentare: 176 per 100mila abitanti (3-9 dicembre 2021) contro 155 per 100mila abitanti della scorsa settimana (26/11-2/12). E' quanto emerge dai dati del monitoraggio settimanale della Cabina di regia di Ministero della Salute e Istituto superiore di Sanità. Nel periodo 16 novembre – 29 novembre 2021, l'Rt medio calcolato suisintomatici è statoa 1,18 (range 1,06 – 1,24), leggermente in diminuzione rispetto alla settimana precedente ma al di sopra della soglia epidemica. E' in diminuzione, ma ancora sopra la soglia epidemica, l'indice di trasmissibilità basato suicon ricovero ospedaliero.Il tasso di occupazione in terapia intensiva è all'8,5%. Il tasso di occupazione in aree ...

Advertising

MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – L’incidenza settimanale dei casi Covid a livello nazionale continua ad aumentare: 176 per 100mil… - ilmessaggeroit : Iss: l’incidenza cresce ancora e tocca 176, l’indice Rt arriva a 1,18 - ItaliaNotizie24 : Cresce l’incidenza dei casi Covid, Rt pari a 1,18 - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Cresce l’incidenza dei casi Covid, Rt pari a 1,18 - - IlModeratoreWeb : Cresce l’incidenza dei casi Covid, Rt pari a 1,18 - -

Ultime Notizie dalla rete : Cresce incidenza

varesenews.it

...sale da 155 a 176, Rt a 1,18dei casi Covid in Italia ancora in netto aumento nell'ultima settimana, 176 casi per centomila abitanti (contro i 155 della scorsa settimana), mentre ...L'indice di contagio Rt è a 1,18, in lieve calo rispetto alla settimana scorsa. L'dei casi di positivi al Coronavirus ogni 100 mila abitanti invecee arriva a 176. Questi sono i primi dati della bozza del monitoraggio dell'Istituto Superiore di Sanità e del ...ROMA (ITALPRESS) – L’incidenza settimanale dei casi Covid a livello nazionale continua ad aumentare: 176 per 100mila abitanti (3-9 dicembre 2021) contro 155 per 100mila abitanti della scorsa settimana ...I dati della Calabria parlano chiaro: da lunedì prossimo la Regione dovrebbe passare in zona gialla, anche se si attende ancora l’ordinanza ...