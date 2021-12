Cowboy Bebop, la serie tv cancellata da Netflix dopo una sola stagione (Di venerdì 10 dicembre 2021) Sappiamo bene che Netflix cancella show senza farsi troppi problemi, ma nel caso di 'Cowboy Bebop' si tratta di una decisione che fa rumore, perché il colosso dello streaming aveva puntato molto sull'... Leggi su quotidiano (Di venerdì 10 dicembre 2021) Sappiamo bene checancella show senza farsi troppi problemi, ma nel caso di '' si tratta di una decisione che fa rumore, perché il colosso dello streaming aveva puntato molto sull'...

fumettologica : RT @fumettologica: Netflix ha cancellato “Cowboy Bebop” dopo una sola stagione - Ayachan707 : @singerbreeze Così poi se mi piace la prima stagione, non me la rinnovano come per Cowboy Bebop.?? - Think_movies : “Cowboy Bebop”: Netflix cancella lo serie dopo la prima stagione - VelvetMagIta : Netflix cancella #CowboyBebop dopo una sola stagione #VelvetMag #Velvet - spacecowboyhtr : hanno cancellato la serie di cowboy bebop, chiedetemi come sto ?? -