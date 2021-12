Covid, via dal 16 dicembre ai vaccini sui bambini. La guida dell'Iss che smonta le fake news (Di venerdì 10 dicembre 2021) Si parte con 1,5 milioni dosi per la fascia 5-11 anni. Priorità ai vulnerabili. Il vademecum dell'Istituto superiore di sanità: "Con le sommnistrazioni il rischio di infezione si riduce del 91%" Leggi su repubblica (Di venerdì 10 dicembre 2021) Si parte con 1,5 milioni dosi per la fascia 5-11 anni. Priorità ai vulnerabili. Il vademecum'Istituto superiore di sanità: "Con le sommnistrazioni il rischio di infezione si riduce del 91%"

Advertising

petergomezblog : Covid, report degli ospedali sentinella: “Crescono No vax in intensiva (+32%), calano i vaccinati (-33%)”. Nuovo ba… - petergomezblog : Lavoro, Istat: “A ottobre +35mila occupati, tutti uomini. Su base annua 390mila in più di cui solo 118mila sono don… - repubblica : Covid, Mentana: “Sulla salute non ammetto il Bar Sport. Via i No Vax dai miei tg” [di Concetto Vecchio] - fremo03893514 : RT @AlfioKrancic: Se punturo 10 bambini al giorno sono 21.000 euro in un mese...Covid, fino a 70 euro l’ora per chi vaccina i bambini. Seco… - Newsinunclick : Covid Campania, De Luca: “Tra Natale e Capodanno rischiamo di bruciare tutto il lavoro fatto” -