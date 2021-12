Covid, vaccino ai bambini, la guida dell’Iss: domande e risposte, consigli e fake news (Di venerdì 10 dicembre 2021) A sei giorni dalle prime somministrazioni l’Istituto superiore di sanità ha diffuso un manifesto informativo per le vaccinazioni pediatriche il cui inizio in Italia è previsto il 16 dicembre. Ci sono informazioni, consigli e anche l’indicazioni di alcune fake news. “Non è raccomandato dare farmaci antidolorifici prima della vaccinazione per cercare di prevenire eventuali effetti collaterali” per esempio dicono gli esperti del’Iss. Al genitore viene raccomandato di parlare “con il bambino prima della vaccinazione per spiegargli bene cosa sta per fare; riporta al medico vaccinatore eventuali episodi di allergie avuti dal bambino. Per prevenire traumi dovuti a un eventuale svenimento durante la vaccinazione il bambino deve stare seduto o sdraiato”. E dopo il vaccino? “Dopo la vaccinazione verrà chiesto di attendere 15-30 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 10 dicembre 2021) A sei giorni dalle prime somministrazioni l’Istituto superiore di sanità ha diffuso un manifesto informativo per le vaccinazioni pediatriche il cui inizio in Italia è previsto il 16 dicembre. Ci sono informazioni,e anche l’indicazioni di alcune. “Non è raccomandato dare farmaci antidolorifici prima della vaccinazione per cercare di prevenire eventuali effetti collaterali” per esempio dicono gli esperti del’Iss. Al genitore viene raccomandato di parlare “con il bambino prima della vaccinazione per spiegargli bene cosa sta per fare; riporta al medico vaccinatore eventuali episodi di allergie avuti dal bambino. Per prevenire traumi dovuti a un eventuale svenimento durante la vaccinazione il bambino deve stare seduto o sdraiato”. E dopo il? “Dopo la vaccinazione verrà chiesto di attendere 15-30 ...

