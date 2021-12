Covid Usa, a New York mascherina obbligatoria al chiuso da lunedì (Di venerdì 10 dicembre 2021) mascherina obbligatoria dal 13 dicembre e fino al 15 gennaio in tutti i luoghi commerciali al chiuso e nelle aziende dello stato di New York. Ad annunciare il provvedimento finalizzato a limitare la diffusione del coronavirus è il governatore Kathy Hochul, precisando che saranno esentate le attività commerciali o i locali che richiedono la prova della vaccinazione per entrare. L’ufficio di Hochul ha spiegato che la nuova misura è entrata in vigore dopo l’aumento dei dati Covid sui 7 giorni, con un +43%, e un incremento dei ricoveri, +29%. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 10 dicembre 2021)dal 13 dicembre e fino al 15 gennaio in tutti i luoghi commerciali ale nelle aziende dello stato di New. Ad annunciare il provvedimento finalizzato a limitare la diffusione del coronavirus è il governatore Kathy Hochul, precisando che saranno esentate le attività commerciali o i locali che richiedono la prova della vaccinazione per entrare. L’ufficio di Hochul ha spiegato che la nuova misura è entrata in vigore dopo l’aumento dei datisui 7 giorni, con un +43%, e un incremento dei ricoveri, +29%. L'articolo proviene da Italia Sera.

