Covid | Speranza | “C’è una nuova ondata di Covid che sta toccando in maniera significativa l’Europa”

Leggi su italiasera

(Di venerdì 10 dicembre 2021) “La Francia ha superato 60mila contagi e la Germania 70mila. Insomma siamo di nuovo in una fase tutt’altro che semplice, c’è una oggettiva crescita dei contagi, ma abbiamo i numeri migliori in Europa. Servono però piedi per terra e attenzione”. Intervenendo nell’ambito dell’assemblea Cna, il ministro della Salute, prendendo spunto dagli esiti del monitoraggio settimane della curva epidemiologica, ha tenuto a rimarcare che “Siamo ancora in una fase non facile, c’è unadiche stain“.: “Questa stagione ha mutato le esistenze, i destini ed i modi di vivere e di confrontarsi” Come ha poi aggiunto, proprio in coincidenza della Giornata mondiale ...