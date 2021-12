Covid: Russia, 30.873 nuovi casi e 1.176 morti in 24 ore (Di venerdì 10 dicembre 2021) In Russia nel corso dell'ultima giornata sono stati registrati 30.873 nuovi casi di Covid - 19 e 1.176 decessi provocati dalla malattia: lo riferisce il centro operativo nazionale anticoronavirus, ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 10 dicembre 2021) Innel corso dell'ultima giornata sono stati registrati 30.873di- 19 e 1.176 decessi provocati dalla malattia: lo riferisce il centro operativo nazionale anticoronavirus, ...

Advertising

Franciscovota : RT @ChiodiDonatella: LOTTA DURA ALLLA #PANDEMIA #COVID19, MA LO #SPUTNIK NO: NON CI FATE PENSARE MALE... 'Inspiegabile ostracismo dell'#OM… - Cassuto3Cassuto : Russia annuncia vaccini/cure vere controCovid-19 - ItalObserver : @longagnani @annapicone1 Come gran parte d’Italia che non ha avuto NESSUNA PRIMA ONDATA, riguardo ai paesi dell’Est… - nikniki : @bordoni_russia Perdere 2,32 anni di aspettativa di vita in soli 2 anni è tanta roba! Sarebbe utile sapere le cause… - Hydrus38506885 : @FmMosca La Russia e il Brasile accolgono tutti a braccia aperte. Niente green pass. Tanto covid, tante morti e mol… -