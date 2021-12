Covid: quasi 20.500 contagi, i morti sono 118. E la Calabria passa in zona gialla (Di venerdì 10 dicembre 2021) sono stati 20.497 i nuovi casi di coronavirus e 118 i morti nelle ultime 24 ore in Italia. Era dal 3 aprile che non si registrava un numero di nuovi casi così elevato. Ieri i contagi erano stati 12.527 e 79 le vittime. Il totale dei decessi da inizio pandemia arriva così a 134.669. Il tasso di positività oggi è sceso al 2,9% su 716.287 i tamponi processati in 24 ore, in netto calo rispetto al 4% di ieri, che però risentiva del calo di test tipico dei giorni a ridosso delle festività: ieri erano stati 312.828. «Il nostro Paese è messo meglio degli altri. Ma non siamo immuni da questa crescita», ha detto all’Adnkronos Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza, riferendosi all’andamento della pandemia nel resto d’Europa. Per il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, l’Italia è ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 10 dicembre 2021)stati 20.497 i nuovi casi di coronavirus e 118 inelle ultime 24 ore in Italia. Era dal 3 aprile che non si registrava un numero di nuovi casi così elevato. Ieri ierano stati 12.527 e 79 le vittime. Il totale dei decessi da inizio pandemia arriva così a 134.669. Il tasso di positività oggi è sceso al 2,9% su 716.287 i tamponi processati in 24 ore, in netto calo rispetto al 4% di ieri, che però risentiva del calo di test tipico dei giorni a ridosso delle festività: ieri erano stati 312.828. «Il nostro Paese è messo meglio degli altri. Ma non siamo immuni da questa crescita», ha detto all’Adnkronos Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza, riferendosi all’andamento della pandemia nel resto d’Europa. Per il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, l’Italia è ...

Advertising

CarloCalenda : Sono quasi due anni che ascoltiamo programmi tv infarciti di negazionisti del COVID prima e no Vax-no green pass po… - MediasetTgcom24 : Bassetti: 'Omicron quasi un'influenza, il Covid si sta indebolendo' - petergomezblog : Lavoro, Istat: “A ottobre +35mila occupati, tutti uomini. Su base annua 390mila in più di cui solo 118mila sono don… - so_matic : RT @FmMosca: Non mi sono vaccinato, mi sono preso il COVID e sto guarendo, ma incredibilmente vengo aggredito da MIGLIAIA di adoratori di #… - nopassvacc : RT @FmMosca: Non mi sono vaccinato, mi sono preso il COVID e sto guarendo, ma incredibilmente vengo aggredito da MIGLIAIA di adoratori di #… -