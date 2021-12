Covid oggi Toscana | 870 contagi | bollettino 10 dicembre

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Sono 870 ida coronavirus in, 102021, secondo numeri e datideldella regione anticipato dal governatore Eugenio Giani. “I nuovi casi registrati insono 870 su 38.333 test di cui 10.464 tamponi molecolari e 27.869 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 2,27% (8,4% sulle prime diagnosi)”, scrive Giani aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati sono 6.589.749. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

